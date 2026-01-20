Дмитриев начал программу деловых встреч в Давосе

Председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл на первые деловые встречи в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, пишут «РИА Новости» и ТАСС. Среди прочего он встретится с американскими представителями.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Axios сообщал, что в Давосе Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтверждал, что встреча с членами американской делегации планируется, но не уточнил, с кем именно. Речь пойдет в том числе о российско-украинском конфликте.

Кирилл Дмитриев вскоре после прибытия на форум заявил, что «попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась».

Помимо Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в возглавляемую Дональдом Трампом делегацию входят инвестор Джаред Кушнер, госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, глава Минторга Говард Латник. Форум проходит с 19 по 23 января.

Лусине Баласян