Обвиняемые в покушении на экс-полковника СБУ Прозорова получили до 26 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил Владимира Головченко и Ивана Паскаря, обвиняемых в подрыве машины бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, к срокам от 24 до 26 лет лишения свободы.

Головченко суд назначил 26 лет колонии строгого режима, из которых первые шесть лет он проведет в тюрьме, а также штраф 1,4 млн руб. Второй фигурант дела Паскарь приговорен к 24 годам лишения свободы и оштрафован на 700 тыс. руб. Данные сроки для обвиняемых у суда запросило гособвинение 19 января. Защита осужденных намерена обжаловать решение суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Головченко и Паскарь признаны виновными в совершении террористического акта, в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств.

Как установило следствие, Паскарь получил посылку с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, которые были замаскированы под средства для бьюти-процедур. После этого Паскарь отправил посылку в Москву, где ее получил Головченко. 9 апреля 2024 года он заложил самодельную бомбу под днище автомобиля Василия Прозорова. Устройство сдетонировало через три дня, когда бывший подполковник СБУ сел за руль. Мужчина получил ранения, машина была уничтожена. Ущерб пострадавшему следствие оценило в 5 млн руб.

