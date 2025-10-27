Теракт расписали по ролям

В Москве военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Владимира Головченко и Ивана Паскаря. По данным следствия, в апреле 2024 года они подорвали машину бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, перешедшего на российскую сторону. Потерпевший получил ранения. Сообщник подсудимых, помогавший в подготовке преступления, вину признал и уже осужден на 16 лет.

Во 2-м Западном окружном военном суде 20 октября началось рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Головченко и Ивана Паскаря. Они в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Инкриминируемое подсудимым преступление было совершено 12 апреля 2024 года. В тот день на Коровинском шоссе столицы был взорван внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову.

Самодельное взрывное устройство, заложенное под днищем автомобиля, сработало в тот момент, когда водитель завел двигатель.

Господин Прозоров получил ранения рук и ноги, взрывная волна повредила две припаркованные рядом машины. Материальный ущерб оценили в 5 млн руб.

Сначала дело было возбуждено по статье о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК РФ), позже квалификация преступления была изменена на теракт. Сам потерпевший сразу же заявил, что за взрывом стоят его бывшие коллеги. Василий Прозоров — бывший офицер украинской спецслужбы, сотрудничавший с российскими силовиками. Пять лет назад он перешел на сторону России и дал большую пресс-конференцию, где рассказал о связях СБУ с ЦРУ и преступлениях украинской спецслужбы. В Москве перебежчик издал книгу, выступает на телевидении в качестве эксперта и ведет Telegram-канал.

По версии обвинения, за преступлением стоят «лица, враждебно настроенные по отношению к России и не согласные с проведением СВО, являющиеся сотрудниками СБУ», которые решили организовать теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации на российской территории.

Как уже рассказывал “Ъ”, первого подозреваемого в подрыве — Владимира Головченко — сотрудники ФСБ задержали 16 апреля 2024 года. По материалам дела, задержанный по указанию куратора из СБУ получил компоненты для создания взрывного устройства и 9 апреля 2024 года заминировал автомобиль Василия Прозорова. Компоненты для бомбы под видом небольшого набора косметики доставили из Польши. Радиоуправляемое взрывное устройство было не очень мощным, поэтому, чтобы при его срабатывании жертва погибла, от Владимира Головченко требовалось заложить бомбу непосредственно под водительское сиденье внедорожника, но у него сделать это не получилось.

После взрыва фигурант сразу улетел в Киргизию, где его и задержали, а затем передали России. ГСУ СКР по Москве предъявило фигуранту обвинение, а Замоскворецкий суд поместил его под арест. На следующий день ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ и Молдавии Ивана Паскаря, который, по данным следствия, в качестве курьера доставил из-за рубежа компоненты бомбы. Сам он вину не признал, утверждая, что «обвинение голословно» и предъявлено под давлением «общественного резонанса от происшедшего».

Также по обвинению в подрыве машины с господином Прозоровым заочно арестовали и объявили в международный розыск граждан Украины Максима Чупруна и Ярослава Хрестина. Они, по материалам дела, находясь на территории Польши, передали исполнителям взрывчатку.

После того как военный прокурор зачитал фабулу обвинения, Владимир Головченко заявил, что признает себя виновным и раскаивается.

заявил, что признает себя виновным и раскаивается. Иван Паскарь, напротив, как и в ходе следствия, заявил, что вину не признает и свою причастность к инкриминируемому преступлению категорически отрицает.

Подробнее свое отношение к обвинению оба подсудимых пообещали высказать на более поздней стадии судебного процесса.

Напомним, 18 августа 2025 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил еще одного фигуранта этого уголовного дела — Ростислава Журавлева — к 16 годам лишения свободы. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было выделено в отдельное производство. Роль Журавлева, по материалам дела, заключалась в том, что он осуществил видео- и фотосъемку подъезда, в котором проживал потерпевший, и отправил их Владимиру Головченко, а также перечислил при подготовке теракта Ивану Паскарю около 10 тыс. руб.

Ефим Брянцев