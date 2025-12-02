России дали олимпийскую лыжню

Россия добилась новой победы в своей борьбе за реинтеграцию в международное спортивное движение и хотя бы более или менее солидное представительство на Олимпиаде, которая пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) допустить отечественных спортсменов к участию в олимпийских квалификационных соревнованиях, указав на то, что их отстранение противоречит краеугольным принципам структуры-гиганта, предусматривающим «политическую нейтральность» и запрет на любую дискриминацию. FIS, ранее активно сопротивлявшаяся допуску россиян, неожиданно оперативно признала решение CAS и уже готова принимать заявки от них на приобретение нейтрального статуса.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Спортивный арбитражный суд обнародовал решение по апелляции, поданной в него Федерацией лыжных гонок России, Белорусским лыжным союзом, а также 17 спортсменами из двух стран, в том числе паралимпийцами, входящими в число ведущих. С 2022 года российские и белорусские атлеты отстранены от участия в официальных соревнованиях Международной федерации лыжных видов спорта. А апелляция, рассмотренная CAS, относилась к итогам заседания Совета FIS, состоявшегося в конце октября. Он запретил спортсменам из России и Белоруссии состязаться в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к ближайшей зимней Олимпиаде, которая состоится в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

CAS «частично» удовлетворил жалобу. Он постановил, что российские и белорусские спортсмены, «соответствующие критериям Международного олимпийского комитета для приобретения нейтрального статуса», могут участвовать в олимпийской квалификации.

Объясняя вердикт, арбитражная инстанция согласилась с тем, что, запрещая допуск россиянам и белорусам, FIS нарушила собственный устав. Он требует от федерации соблюдения «политической нейтральности» и «защищает от проявлений дискриминации». «Тотальный» отказ в допуске CAS приравнял именно к дискриминации по национальному признаку.

При этом из его решения следует, что фактически оно касается лишь апеллянтов. CAS уточнил, что отказал распространить его на «других спортсменов, обслуживающий персонал и официальных лиц из России».

В любом случае речь, безусловно, идет об очередной ее победе в борьбе за реинтеграцию в мировой спорт и хотя бы относительно солидное представительство на февральской Олимпиаде. Еще в начале осени казалось, что оно обречено быть совсем мизерным. Допуск, пусть крайне ограниченный, к олимпийской квалификации россиянам обеспечили всего две федерации — Международная федерация ски-альпинизма и Международный союз конькобежцев, который контролирует фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Остальные в нем отказали. Это означало, что российская делегация на Олимпиаде рисковала оказаться даже скромнее по численности, чем та, что отправилась в 2024 году на летнюю Олимпиаду в Париже: она состояла из 15 человек. А реальными претендентами на награды среди спортсменов, прошедших отбор в Италию, выглядели лишь фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

С тех пор, правда, кое-что изменилось. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, оценивая пришедшую из CAS новость, напомнил в своем Telegram-канале, что «это уже третье судебное решение в пользу России в зимних олимпийских видах спорта».

Ранее незаконным запрет на участие ее спортсменов в международных соревнованиях признал независимый апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона, а вслед за ним высший в отрасли арбитражный орган вынес примерно такой же вердикт, с каким предстоит ознакомиться FIS, в отношении Международной федерации санного спорта (FIL). FIL в ноябре формально санкционировала допуск российских саночников на квалификационные соревнования.

В особенно заметную победу новую превращает статус FIS. Это структура-гигант. Она охватывает огромную часть олимпийской программы, шесть видов спорта: лыжные гонки, горные лыжи, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд. И это важный для российской спортивной отрасли пласт, всегда приносивший ей много ценных призов.

Перед введением санкций, в феврале 2022 года, сборная России тоже в нейтральном статусе (из-за «допингового кризиса»), но в боевом составе участвовала в зимней Олимпиаде в Пекине.

В сумме она завоевала 32 награды, половина из них пришлась на виды, входящие в сферу ответственности FIS. А лыжные гонки вообще превратились в наиболее успешный для российской команды. В них она выиграла по четыре золота и серебра и три бронзы. Главным российским героем той Олимпиады был именно лыжник: Александр Большунов стал трехкратным чемпионом (правда, его в перечне апеллянтов нет). Но награды доставались и фристайлистам, и сноубордистам, и прыгунам с трамплина.

Руководители российских федераций, курирующих эти виды, после публикации решения CAS сдержанно высказывались о ближайших перспективах, призывая дождаться его имплементации. Зато уже очевидно, что значительной части лыжного сообщества оно не понравилось. Известно, что против допуска россиян активнее всего возражали национальные ассоциации из играющих в лыжных видах ключевые роли стран Северной Европы, которые Михаил Дегтярев называл «скандинавским лобби», прежде всего — Норвегии, основного российского конкурента в лыжных гонках. Президент Норвежской федерации лыжных видов Туве Дюрхауг, комментируя вердикт CAS телеканалу TV2, не стала скрывать, что испытывает в связи с ним «разочарование», предупредив, что позиция Норвегии по «российскому вопросу» остается «твердой» и вместе с другими членами FIS она постарается «разобраться» в возникшей ситуации.

Кажется, однако, что норвежцам и остальным противникам российского возвращения придется смириться с поражением. Дело в том, что FIS удивительно оперативно, буквально через несколько часов, откликнулась на заявление CAS, подтвердив, что «признает» его. Более того, федерация отметила, что уже готова принимать заявки от желающих получить нейтральный статус российских и белорусских спортсменов, естественно, уточнив, что они должны отвечать установленным критериям. В них входит отсутствие «добровольных связей» с вооруженными силами или органами национальной безопасности России и Белоруссии, а также отказ от поддержки специальной военной операции на Украине.

Алексей Доспехов