Цифровая невалюта

Стейблкойн не является цифровым финансовым активом, и правила обращения цифровой валюты на него не распространяются. Это выяснилось 13 ноября на заседании Конституционного суда (КС), который изучал жалобу владельца токенов USDT на ущемление его права на судебную защиту. По мнению эксперта, такая трактовка упрощает жизнь пользователям, избавляя их от лишних формальностей — но не от рисков, связанных с политикой эмитентов или действиями мошенников.

КС рассмотрел в открытом заседании дело о проверке ст. 14 закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), которая ставит возможность их судебной защиты в зависимость от уведомления налоговиков. Поводом для проверки стала жалоба москвича Дмитрия Тимченко, которому в 2023 году не удалось вернуть через суд 1 тыс. токенов в Tether (USDT), одолженных на неделю по договору управления цифровой валютой «в целях извлечения краткосрочной прибыли». Должник отказался возвращать токены, а Савеловский райсуд Москвы отказал в иске об истребовании имущества из чужого незаконного владения со ссылкой на нормы закона о ЦФА. Эту позицию поддержали и вышестоящие суды.

Тогда заявитель обратился в КС. Он утверждает, что такое требование закона противоречит Конституции, поскольку ставит защиту имущественного права в зависимость от факта информирования государства. Осложняет ситуацию то, что порядок информирования налоговых органов до сих пор не принят. Ни один другой вид имущества в России не связан с подобными ограничениями, доказывал в КС представитель заявителя, адвокат Right Side Марат Аманлиев. Цифровая валюта на уровне закона признана имуществом, и нигде не сказано, что специфическим, напомнил он.

Представители органов власти, принявших спорный закон, утверждали, что никакого противоречия здесь нет. Всегда существуют какие-то условия для соблюдения права на судебную защиту, напомнил представитель Госдумы в КС Юрий Петров: например, нужно заплатить пошлину или пройти процедуру досудебного урегулирования. Необходимость уведомления государства о владении цифровой валютой не исключает судебную защиту права, а лишь определяет ее порядок, согласился с коллегой представитель Совета федерации в КС Андрей Клишас. Впрочем, отметил он, сам предмет спора, стейблкойн USDT, цифровой валютой как раз и не является, так как представляет собой токен, обеспеченный долларом США, и выпускается иностранной компанией Tether Limited. В 2024 году, напомнил сенатор, законодатель уточнил признаки цифровой валюты, и одним из них стало отсутствие лица, обязанного перед каждым ее обладателем. Исходя из этого определения стейблкойн является скорее иностранным цифровым правом, нежели цифровой валютой. Так что, отказывая заявителю, суды вышли за пределы предмета регулирования спорной нормы, и его дело должны были рассмотреть в общем порядке, резюмировал господин Клишас.

«С точки зрения доктрины перед нами денежный суррогат»,— подтвердил зампред ЦБ Алексей Гузнов. Спорная же норма вводилась в контексте осуществления условий для майнинга и сделок с полученной в результате майнинга валютой, напомнил он. Что же касается требования об информировании государства, то оно необходимо в том числе для защиты интересов самих участников гражданских отношений, добавил представитель ЦБ, ведь при обращении токенов в публичном блокчейне «есть определенные сложности» с точки зрения доказывания факта обладания ими. А представитель Росфинмониторинга Даниил Бурда честно признался, что, несмотря на наличие специальных средств, позволяющих отслеживать операции в блокчейне, добровольное информирование пока остается единственным достоверным способом устанавливать принадлежность цифровой валюты, в том числе для защиты прав ее владельцев.

Судья КС Михаил Лобов поинтересовался у представителя ЦБ, допустимы ли в принципе в российском правовом поле сделки, подобные совершенной заявителем, но прямого ответа не получил. Итоговое решение по делу КС вынесет в закрытом заседании через несколько недель.

То, что стейблкойны, с точки зрения госорганов, не подпадают под категорию ЦФА — скорее плюс для рядового потребителя, говорит юрист White Stone Александра Федотова. Это упрощает жизнь пользователям, использующим стейблкойны вроде USDT или USDC в повседневных расчетах или для обхода санкционных ограничений, снижает юридические риски, связанные с формальностями. Однако есть и «подводные камни», которые не стоит игнорировать, ведь отсутствие специального регулирования стейблкойнов несет риски для потребителей, отмечает эксперт. Без требований к эмитентам (в основном иностранным компаниям) пользователи не защищены от внезапных блокировок активов (из-за санкций или других причин), потерь из-за нестабильности резервов или мошенничества, поясняет госпожа Федотова.

Анастасия Корня