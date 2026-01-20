В Екатеринбурге сдают офисы «Сима-ленда» с «золотым» интерьером и склады

Компания «Сима-ленд недвижимость» сдает в аренду офисы и склады, которые находятся на ул. Черняховского (терминал «Чкаловский») в Екатеринбурге. Согласно объявлению на сервисе «Циан», к аренде предлагаются несколько офисных помещений, оформленных в фирменном стиле компании. На фотографиях в объявлении представлены офисы с «золотым интерьером», которые являются одной из отличительных особенностей компании.

Напомним, летом прошлого года компания выставила недвижимость на продажу в связи с планами переехать из Екатеринбурга в Сысертский район Свердловской области. Суммарно за объекты просили 4,9 млрд руб. Тогда эксперты отмечали, что заявленная стоимость за кв. м для складских помещений соответствует рыночным показателям с учетом локации, но найти покупателя, который выкупит офисы и складские помещения в таком объеме, непросто.

Сейчас, согласно объявлениям, к аренде предлагаются складcкой кoмплекс категopии A с офисами на ул. Черняховского, 86к8. Площадь составляет 24,9 тыс. кв. м, арендная стоимость в месяц — 21,1 млн руб. «Отличный ремонт АБК (есть выделенные зоны под: курилки, кинотеатр, конференц-зал, столовую, переговорные, тренинг рум, кабинеты руководителей)»,— указано в объявлении.

Комплекс на ул. Черняховского, 86к11 площадью 9,2 тыс. кв. м предлагают к аренде за 7,8 млн руб. Объект на ул. Черняховского, 86к19 площадью 17,9 тыс. кв. м сдают за 15,2 млн руб.

Компания «Сима-ленд» основана в 2000 году в Екатеринбурге. Занимается разработкой, производством и продажей товаров народного потребления. Имеет подразделение в Китае. Принадлежит предпринимателю Андрею Симановскому. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, по итогу 2024 года чистая прибыль у одного из юридических лиц компании ТД «Сима-ленд» составила 419,9 млн руб., а выручка — более 28 млрд руб. «Сима-инвест» и ИП Симановский являются резидентами особой экономической зоны «Титановая долина» в селе Патруши.

Мария Игнатова