Число субъектов МСП на Ставрополье выросло на 21% в 2025 году

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), включая самозанятых, в Ставропольском крае по итогам 2025 года достигло 346 тыс. Это на 21% больше, чем в 2024 году, когда показатель составлял около 286 тыс., сообщили в региональном минэкономразвития.

Малый и средний бизнес региона демонстрирует устойчивость к внешним вызовам, чему способствуют меры национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Антон Доронин, министр экономического развития края, отметил, что проект реализует более 70 инструментов поддержки для малого, среднего и крупного бизнеса.

Регион создает полный комплекс услуг для предпринимателей. Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае помогает с регистрацией бизнеса, разработкой стратегии продвижения и стартом дела. Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд выдают льготные займы от 1% годовых, а федеральные банки-партнеры дополняют финансовую помощь. Эти меры стимулируют жителей открывать или масштабировать бизнес, повышая деловую активность.

Рост МСП ускорился на протяжении года. К марту 2025 года число субъектов достигло 305 тыс., что на 16% больше, чем годом ранее, прибавив 42 тыс. новых. К июлю показатель вырос до 312,9 тыс., на 23% по сравнению с прошлым годом, впервые превысив допандемийные уровни (254,5 тыс. на аналогичную дату 2024-го). К сентябрю цифра составила 330 тыс., с прибавкой 58 тыс. новых предприятий и самозанятых. Полные итоги года подтвердили тенденцию: 346 тыс. субъектов обеспечивают 30% валового регионального продукта и занятость для свыше 400 тыс. человек.

Министерство экономического развития связывает успех с инфраструктурой поддержки. Фонд поддержки предпринимательства координирует бизнес-инкубатор, центры инноваций и экспорта. Глава фонда Дмитрий Морозов ранее подчеркивал доступность услуг для всех зарегистрированных в крае субъектов, включая физлиц, планирующих старт. В 2025 году регион выполнил годовые планы поддержки за 8–9 месяцев.

Станислав Маслаков