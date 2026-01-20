Глава МИД Молдавии допустил референдум об объединении с Румынией

Власти Молдавии допускают возможность проведения референдума об объединении с Румынией в случае угрозы суверенитету и безопасности страны со стороны России. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой в эфире Teleradio Moldova, комментируя публичную поддержку этой идеи президентом Майей Санду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Молдавии Михай Попшой

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Глава МИД Молдавии Михай Попшой

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«В мире постоянной геополитической турбулентности сегодняшние обстоятельства не дают мне утверждать, что Республика Молдова имеет гарантии безопасности или четкие перспективы, когда речь идет, например, о воздушной безопасности»,— сказал господин Попшой.

Министр также отметил, что в условиях демократии подобное решение возможно только при широкой поддержке населения, вне зависимости от взглядов отдельных политиков.

В Молдавии действуют партии-«унионисты», ежегодно отмечающие события 1918 года, когда был провозглашен курс на объединение с Румынией. В то же время, согласно данным портала Euractiv, более 50% граждан республики выступают против этой идеи.

12 января Майя Санду заявляла, что поддержала бы объединение в случае референдума, однако называла вступление Молдавии в Евросоюз более реалистичной целью. 17 января ее позицию поддержал премьер-министр Александр Мунтяну.