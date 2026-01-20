Суд в Москве запретил приложение для айфонов, изменяющее голос

Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор ограничить в Арр Store доступ к сервису, изменяющему голос. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города, не указав название приложения.

Суд удовлетворил административный иск о запрете распространения приложения в Арр Store и на сайте apps.apple.com. В пресс-релизе уточняется, что с помощью приложения можно изменять голос абонента при звонке с мобильного телефона.

Суд счел, что через это приложение можно осуществлять звонки, связанные с призывами к экстремистской деятельности, ложными сообщениями о терактах, «в том числе на объекты инфраструктуры, органы власти, транспорт и места массового скопления людей». По решению суда приложение «признано информацией, запрещенной к распространению» в России.

В октябре 2025 года сенатор от Крыма Сергей Карякин предложил запретить в России делать и распространять дипфейки, а также ввести за это административную и уголовную ответственность. В ноябре в Госдуме выступили с инициативой о маркировке дипфейков.