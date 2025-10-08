Сенатор Карякин предложил законопроект о запрете дипфейков

Сенатор от Крыма Сергей Карякин предложил запретить в России делать и распространять дипфейки, а также ввести за это административную и уголовную ответственность. С соответствующим законопроектом он выступил на заседании Совета федерации.

По словам сенатора, в российском законодательстве отсутствует необходимое правовое регулирование одной из технологий искусственного интеллекта. «На данный момент дипфейки используются очень широко. Зачастую злоумышленники прибегают к ним в противоправных целях, таких как телефонное мошенничество, дезинформация населения, создание ложной повестки от имени органов власти»,— отметил господин Карякин. По его мнению, все это наносит колоссальный вред экономической, социальной и политической жизни страны.

Предлагаемый им законопроект включает в себя ряд ключевых нововведений:

официальное определение понятия «синтетические аудиовизуальные материалы» (дипфейки);

введение прямого запрета на их создание и распространение без согласия гражданина;

установление административной и уголовной ответственности в зависимости от последствий и целей использования;

разработка механизма блокировки таких материалов в интернете.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали использовать дипфейки с блогерами или известными автоэкспертами для хищения средств россиян, покупающих автомобили с пробегом. По данным платформы Resemble AI, в первом квартале 2025 года мировые финансовые потери от мошенничества с использованием дипфейков превысили $200 млн.

Александр Дремлюгин, Симферополь