В Госдуме предложили маркировать видеоматериалы со вмешательством ИИ

Группа депутатов Государственной думы из фракций ЛДПР и «Справедливая Россия» внесла законопроект об обязательной маркировке «синтетических видеоматериалов», созданных или обработанных при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Поправки вносятся в федеральный закон (ФЗ) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По идее авторов законопроекта, маркировка дипфейков должна содержать:

Машиночитаемую метку в метаданных видеофайла — с датой создания метки и идентификатором владельца ресурса.

Текстовое обозначение, размещаемое на видном месте. Депутаты предложили в качестве вариантов надписи «Сгенерировано ИИ» и «Создано с использованием искусственного интеллекта».

При этом маркировка должна оставаться «доступной для восприятия» в течение всего времени воспроизведения видео.

Авторы поправок предложили внести в ФЗ следующее определение «синтетического видеоматериала»:

Видеоматериал, полностью или частично созданный, измененный либо обработанный с применением технологий искусственного интеллекта, включая генеративные нейронные сети и алгоритмы машинного обучения, в результате чего создается визуальное изображение, имитирующее реальные объекты, лица, события или действия.

Депутаты также внесли корреспондирующий законопроект, вводящий административные штрафы за несоблюдение правил о маркировке. Причем ответственность, согласно тексту документа, ложится как на владельцев видеохостингов и социальных сетей, где распространяется немаркированный дипфейк, так и на владельцев конкретных страниц и сайтов. Размеры предложенных штрафов:

Для физлиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Степан Мельчаков