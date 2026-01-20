Разведка Армении исключила военный конфликт с Азербайджаном в 2026 году

Служба внешней разведки (СВР) Армении считает, что эскалация военного конфликта с Азербайджаном в 2026 году «практически невозможна». Такой прогноз ведомство опубликовало в ежегодном докладе (.pdf). При этом в СВР отметили, что риски для Армении представляют идеи о «Западном Азербайджане» — под этим термином подразумевается территория современной Армении.

В армянской разведке спрогнозировали, что в 2026 году две страны начнут переговоры о двусторонних торгово-экономических проектах и достигнут прогресса в установлении границ. Ведомство также предполагает, что Армения реализует свою инициативу по развитию транспортной инфраструктуры с Азербайджаном.

«Последовательное использование Азербайджаном и другими субъектами вредоносных дискурсов и концепций, ставящих под сомнение суверенитет Армении <...> будет способствовать материализации этих рисков (возобновления конфликта.— “Ъ”)»,— отмечается в отчете. Из-за этого, сообщили в СВР, разведка будет следить за нарративами правительства Азербайджана. По информации ведомства, идеи о «Западном Азербайджане» и «возвращении западных азербайджанцев» набирают популярность после подписания декларации о мире.

8 августа в Вашингтоне при содействии президента США Дональда Трампа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Две страны пообещали восстановить дипломатические отношения и навсегда прекратить все боевые действия. Однако мирный договор Армения и Азербайджан до сих пор не заключили. Азербайджан настаивал, что для его подписания в Конституцию Армении должны быть внесены правки.

