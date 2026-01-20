Питерские избавились от главного

Баскетбольный клуб «Зенит» расстался с главным тренером команды Александером Секуличем. В коротком заявлении петербургского клуба говорится, что словенец, который возглавил «Зенит» в минувшее межсезонье, был «отстранен от исполнения своих обязанностей». Столь жесткая формулировка неудивительна, учитывая, что петербуржцы в нынешнем чемпионате Единой лиги ВТБ выступают гораздо хуже своих возможностей. В семи встречах с другими представителями большой четверки лиги «Зенит» уступил шесть раз. Поражение от одного из них, «Локомотива-Кубани», и стало фактором, предопределившим увольнение словенца.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Баскетбольный клуб «Зенит» разместил на своем официальном сайте короткое сообщение. В нем говорится, что «решением совета директоров БК "Зенит" главный тренер Александер Секулич отстранен от исполнения своих обязанностей». «Подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА пройдет под руководством Максима Учайкина, который будет временно исполнять обязанности главного тренера»,— добавили в «Зените».

В заявлении клуба не содержится часто встречающихся в сообщениях о кадровых перестановках благодарности за проделанную работу и пожелания успехов. Но это неудивительно, учитывая, что несколько месяцев, которые Секулич, являющийся также главным тренером сборной Словении, провел в Санкт-Петербурге, ничем хорошим для болельщиков команды не запомнились.

Летом прошлого года, когда господин Секулич получил назначение в «Зенит», от него как от специалиста, отлично знакомого с российским баскетболом и к тому же имеющего опыт работы со звездами мирового уровня (со сборной Словении, мотором которой является одна из звезд Национальной баскетбольной ассоциации Лука Дончич, Секулич дошел до финала Игр-2020 в Токио), ждали многого.

В Единой лиге ВТБ Александер Секулич заработал репутацию сильного специалиста в период работы в краснодарском «Локомотиве-Кубани» (2022–2024). Именно под его руководством железнодорожники в 2023 году вышли в финал чемпионата, обыграв в полуфинале в напряженном семиматчевом противостоянии ЦСКА. Тот «Локомотив-Кубань» Секулича, несмотря на то что уступал по классу набранных игроков основным конкурентам, отличался бесшабашностью и неуступчивостью, способностью переломить ход даже совсем неудачно складывающегося противостояния. То есть обладал характеристиками, так не хватавшими «Зениту» на протяжении большей части эры Хави Паскуаля, при котором петербуржцы хоть и стали один раз чемпионами лиги (2022), но чаще всего, несмотря на отличный подбор игроков, пасовали перед соперниками в важные моменты, увязая в излишней академичности, продвигаемой испанским гуру.

Однако ставка на Секулича не сработала. «Зенит» стабильно проигрывал практически все матчи против представителей большой четверки лиги (помимо «Зенита» к ней относят ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань»).

Из уже состоявшихся семи встреч с топовыми командами «Зенит» сумел выиграть только одну. Последней каплей, переполнившей чашу терпения клубного руководства, стало поражение от «Локомотива-Кубани» 18 января. После него «Зенит» выпал даже из топ-4 первенства, пропустив вперед помимо основных конкурентов еще и куда более скромную «Парму».

Получилось в некотором роде символично. В 2024 году генеральный директор «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев своим распоряжением уволил Секулича. Теперь его команда обеспечила словенцу новую отставку из клуба Единой лиги ВТБ уже опосредованно.

Что касается возможных преемников Александера Секулича в «Зените», то тут определенности нет. На европейском рынке наберется с десяток авторитетных специалистов, не связанных контрактами. Включая даже такого, как пятикратный чемпион Евролиги Желько Обрадович. Средства на приглашение тренера высочайшего уровня у «Зенита», очевидно, есть. В прошлом сезоне, согласно данным Единой лиги ВТБ, расходы «Зенита» превысили 1,9 млрд руб. Это второй после ЦСКА (2,3 млрд руб.) показатель в лиге.

Александр Петров