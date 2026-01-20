Генсек ООН Гутерриш отменил поездку в Давос
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отменил поездку в Швейцарию, где планировал участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил представитель ООН.
Фото: Isabel Infantes / Reuters
«Поездка была запланирована на завтра, но он сильно простудился», — сказал представитель ООН Роландо Гомес (цитата по Reuters).
56-я сессия Всемирного экономического форума проходит в Давосе 19–23 января. В мероприятиях заявлено участие, в том числе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и гендиректора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы. Самой многочисленной делегацией станет американская, ее возглавит президент США Дональд Трамп. Утром 20 января в Давос прибыл спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
