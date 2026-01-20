Президент Болгарии внес заявление об отставке в Конституционный суд

Президент Болгарии Румен Радев подал заявление об отставке в Конституционный суд страны, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ). О намерении покинуть пост господин Радев сообщил вчера.

Конституция не устанавливает срок, в течение которого судьи обязаны вынести решение. По мнению опрошенных каналом экспертов, «задержки с принятием решения не ожидается». Специалист по конституционному праву Пламен Киров сказал БНТ, что вопрос может быть решен в течение двух-трех дней.

Румен Радев занимает пост с 22 января 2017 года. Накануне он заявил о планах принять участие в досрочных парламентских выборах. Решение об их проведении приняли после того, как 16 января коалиция «Альянс за права и свободы» вернула президенту Болгарии мандат на формирование правительства.

