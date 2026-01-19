Президент Болгарии объявил об отставке

Президент Болгарии Румен Радев обратился к нации. Во время выступления он объявил, что уходит в отставку. Господин Радев также сообщил о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Болгарии Румен Радев

«Уверен, что (вице-президент.—"Ъ") Илияна Йотова будет мне достойной заменой на президентском посту»,— заявил Румен Радев (цитата по BNT). Официально подать заявление об уходе с поста он планирует 20 января.

16 января коалиция «Альянс за права и свободы» (АПС) вернула президенту Болгарии мандат на формирование правительства. После этого было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов (восьмых за последние пять лет). В декабре 2025 года из-за протестов премьер-министр страны Росен Железков распустил правительство.

