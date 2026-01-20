Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В прорубях на Крещение в Свердловской области окунулись свыше 18 тыс. человек

В Свердловской области в купелях на праздновании Крещения окунулись более 18 тыс. человек, сообщили в региональном МЧС. Безопасность обеспечивали более 700 специалистов: спасатели, медики, полиция, представители общественных организаций и добровольцы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, происшествий во время купаний не произошло.

Всего в Свердловской области было оборудовано 79 купелей в 52 муниципалитетах. В Екатеринбурге в семи прорубях и чане окунулись свыше 4 тыс. жителей.

Ирина Пичурина

Фотогалерея

Крест, вода и лед

Предыдущая фотография
Крещенские купания в Свердловской области: в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Крещенские купания в Свердловской области: в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в Екатеринбурге: в купели на озере Шарташ

Крещенские купания в Екатеринбурге: в купели на озере Шарташ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздник Крещения Господня (Богоявления). Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды

Праздник Крещения Господня (Богоявления). Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (справа) во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (справа) во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующая во время Великого освящения воды у Иоанно-Предтеченского кафедрального собора в Екатеринбурге

Верующая во время Великого освящения воды у Иоанно-Предтеченского кафедрального собора в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в Свердловской области: чин освящения воды у купели в Среднеуральске

Крещенские купания в Свердловской области: чин освящения воды у купели в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Иерей Андрей Сибирцев (слева), настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Среднеуральске, во время богослужения у купели на озере Исетское

Иерей Андрей Сибирцев (слева), настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Среднеуральске, во время богослужения у купели на озере Исетское

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 24

Крещенские купания в Свердловской области: в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в Екатеринбурге: в купели на озере Шарташ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздник Крещения Господня (Богоявления). Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (справа) во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующая во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующая во время Великого освящения воды у Иоанно-Предтеченского кафедрального собора в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время службы навечерия Крещения Господня с чином Великого освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в Свердловской области: чин освящения воды у купели в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели на озере Исетское в Среднеуральске

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Иерей Андрей Сибирцев (слева), настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Среднеуральске, во время богослужения у купели на озере Исетское

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крещенские купания в купели у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все