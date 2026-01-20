В прорубях на Крещение в Свердловской области окунулись свыше 18 тыс. человек
В Свердловской области в купелях на праздновании Крещения окунулись более 18 тыс. человек, сообщили в региональном МЧС. Безопасность обеспечивали более 700 специалистов: спасатели, медики, полиция, представители общественных организаций и добровольцы.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным ведомства, происшествий во время купаний не произошло.
Всего в Свердловской области было оборудовано 79 купелей в 52 муниципалитетах. В Екатеринбурге в семи прорубях и чане окунулись свыше 4 тыс. жителей.
Фотогалерея
Крест, вода и лед
1 / 24