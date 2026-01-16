«В этот праздник, насколько я знаю, любая вода является святой»

В Екатеринбурге на Крещение будет работать 10 купелей в семи местах, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Всего в Свердловской области будет действовать 79 купелей в 52 муниципалитетах. Ожидается, что число окунающихся в регионе будет на уровне прошлого года — 25 тыс. человек, рассказал заместитель руководителя регионального ГУ МЧС Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Окунуться в Екатеринбурге можно будет в следующих локациях:

озеро Шарташ, ул. Отдыха, 25 (Турбаза «Мыс Рундук»);

озеро Шарташ, ул. Проезжая, 110 (Храм во имя Святой Троицы) — три купели;

озеро Шарташ, ул. Отдыха, 107 (Шарташский лесопарк);

водоем «Талые воды», 10 км Новокольцовского тракта — две купели;

Мало-Истокский пруд, ул. Трактовая, 15 (парк Малый Исток);

озеро Калиновский разрез, рыболовный центр «Рыбалка на Калиновке»;

церковь Святых Строителей в Академическом районе.

По словам Алексея Морозова, каждый год выявляют около двух-трех несанкционированных купелей, которые либо дооборудуют в соответствии с требованиями, либо ограждают. Основная опасность — неравномерно замерзший лед, в некоторых случаях его дополнительно укрепляют. Некоторые водоемы оказываются непригодными из-за требований Роспотребнадзора к воде в них.

Начальник отдела метеорологического прогнозирования уральского Гидрометцентра Анна Мишарина сообщила, что температура воздуха ночью 19 января составит -13...-15 градусов, днем — -10...-12 градусов.

В некоторых районах области ожидается умеренный снег. При этом такая погода продержится до 21 января, затем вновь ожидается похолодание вплоть до -20...-25 и до -35 на севере области.

К купанию необходимо подготовить организм, поскольку окунание в холодную воду является для него стрессом, заметил главный внештатный специалист по спортивной медицине свердловского минздрава Михаил Чулошников. Он рекомендовал проверить устойчивость организма: выйти на улицу без верхней одежды, пройтись по снегу босиком. При этом, чтобы погружение прошло успешно, по его словам, необходимо быть готовым психологически и ни в коем случае не окунаться при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушений кровообращения мозга, психических заболеваний и эпилепсии.

Господин Чулошников рекомендовал выполнить физические упражнения, чтобы согреться перед погружением, не погружаться людям без опыта моржевания с головой и не ходить босиком по льду, чтобы не повредить ноги. После окунания, по его совету, необходимо высушить себя, одеться в теплые вещи, согреться теплым напитком и выполнить упражнения.

«В этот праздник, насколько я знаю, любая вода является святой. И если человек испытывает какие-то состояния, то даже вода из-под крана является в какой-то мере святой»,— сказал господин Чулошников.

Руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии иерей Серафим Кадура напомнил, что основная часть празднования — это богослужение в церкви. «Среди народа появилась традиция окунаться в купель. Это народные вещи, которые могут быть. Но в первую очередь нужно помнить о духовном смысле праздника»,— сказал он.

В прошлом году в Свердловской области на Крещение работали 83 купели, в Екатеринбурге — девять прорубей. В них окунулись шесть тысяч человек.

Анна Капустина