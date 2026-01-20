В крещенских купаниях в Екатеринбурге приняли участие более 4 тыс. человек

В Екатеринбурге свыше 4 тыс. жителей окунулись в проруби на Крещение, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов. На территории Екатеринбурга работали семь купелей и один чан.

«На площадках дежурили спасатели, сотрудники полиции и медики. Все прошло без происшествий. Благодарю специалистов, которые отвечали за безопасность и комфорт наших граждан»,— сказал мэр.

Всего в Свердловской области было оборудовано 79 купелей в 52 муниципалитетах. Ожидается, что число окунающихся в регионе будет на уровне прошлого года — 25 тыс. человек.

Ирина Пичурина