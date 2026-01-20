Вступило в силу решение о возврате прокурору дела о посадке А320 на поле пшеницы
Омский областной суд подтвердил законность решения Центрального райсуда, который вернул прокурору дело бывшего летчика «Уральских авиалиний» для устранения нарушений. Таким образом, были оставлены без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры и жалоба потерпевших, рассказал «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь облсуда Аскер Абишов.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
19 ноября 2025 года в ходе предварительных слушаний судья Центрального райсуда Омска Ольга Айринг вынесла постановление о возвращении дела в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения. У судьи возникли вопросы к обвинительному заключению, которое, по ее мнению, составлено с нарушением закона. По информации суда, установленный следствием ущерб не подтвержден представленными материалами дела, фабула обвинения не содержит указания о лицах, признанных потерпевшими. Кроме того, некоторые материалы дела не переведены с иностранного языка на русский.
Сергей Белов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Командир воздушного судна, по материалам СКР, якобы принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск в сентябре 2023 года. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер совершил аварийную посадку. Жесткая посадка обошлась без жертв, медицинская помощь понадобилась только пятерым пассажирам. Обвинения Сергей Белов отрицает. В сентябре 2025 года расследование было завершено, Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.