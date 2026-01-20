В Якутске подростка насмерть придавило деталью выставочного танка

На экспозиции военной техники в якутском музее «Россия — моя история» погиб 16-летний подросток. Мальчика придавило тяжелой подвижной металлической деталью танка, сообщил глава округа «город Якутск» Евгений Григорьев в Telegram-канале.

По словам господина Григорьева, на месте трагедии работают следственные органы. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Глава округа выразил соболезнования семье погибшего ребенка. Он также призвал местных жителей не допускать детей к «бесконтрольным играм... на потенциально опасных объектах».

Как уточнили в региональной прокуратуре, подросток решил залезть внутрь танка через нижний люк, при падении одной из конструкций машины его придавило. От полученных травм мальчик скончался. На место гибели ребенка выехал якутский прокурор Виктор Умеренко.

В мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» представлена трофейная техника из зоны СВО, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Выставка открылась в ноябре 2025 года.