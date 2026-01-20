Песков словами «опасения нет» ответил на вопрос о возможном росте инфляции

Ситуация с инфляцией находится на контроле Банка России и не вызывает опасений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что правительство «самым внимательным образом» следит за повышением цен и анализирует ситуацию.

«Пока таких опасений нет, Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось»,— сказал господин Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, удастся ли в России удержать инфляцию в пределах прогноза 4-5% после повышения ставки НДС.

С 1 января 2026 года в России повысился НДС с 20% до 22%. Для всех социально значимых товаров ставка по налогу сохранилась на уровне 10%. По прогнозам Банка России, инфляция замедлится до 4–5% к концу 2026 года и после закрепится вблизи цели в 4%. По данным Росстата, инфляция в декабре достигла 5,59%. По сравнению с ноябрем цены выросли на 0,32%.