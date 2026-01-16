Инфляция в России составила 5,59% в 2025 году

Годовая инфляция в России достигла в декабре 5,59%. По сравнению с ноябрем цены выросли на 0,32%. Это следует из данных Росстата и Минэкономики.

Овощи и фрукты в декабре подорожали в среднем на 1,6%. Сильнее всего выросли цены на огурцы (+22,7%), лук репчатый и картофель (+3,9%) и виноград (+2,8%). Подешевели помидоры и апельсины (–6,4%), лимоны (–4,6%) и сладкий перец (–4%),

Свиная и говяжья печень подорожала в прошлом месяце на 2%. Рыбные консервы — на 1%. Свинина подешевела на 1,1%. Цены на сдобные булочные изделия выросли на 1,2%. Подешевел сахар (–2,2%), рис (–1,1%), крупа гречневая и пшено (–1%).

Флеш-накопители USB подорожали в декабре на 6,5%. Электропылесосы подешевели на 2,6%. Стоимость годового полиса ОСАГО выросла на 12,5%. Тарифы на проезд в скоростных поездах увеличились на 10,1%. Цена на проезд в плацкартных вагонах скорых фирменных поездов уменьшилась на 10,9%. Подешевели туры в Египет (–14,2%), ОАЭ (–7,7%) и Турцию (–6,8%).

По прогнозам Банка России, инфляция замедлится до 4–5% к концу 2026 года и после закрепится вблизи цели в 4%.