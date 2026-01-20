Мэрия Невинномысска начала 2026 год без долгов

Глава Невинномысска Михаил Миненков объявил в соцсетях, что город встретил 2026 год с нулевой задолженностью, полностью погасив все обязательства к концу 2025 года. Финансисты города досрочно выполнили план собственных доходов в 2025 году: за десять месяцев собрали 1,802 млрд руб., из которых налог на доходы физлиц принес 1,144 млрд руб. — на 305 млн больше, чем годом ранее. Малый и средний бизнес перечислил 108,3 млн руб., туристический налог добавил 2,3 млн руб., что позволило высвободить средства от выплат по долгам и направить их на социальную сферу, коммуналку, рост зарплат бюджетников и улучшение жизни горожан.

Михаил Миненков продолжает называть город финансово устойчивым: проект бюджета на 2026 год составит расходы 4,16 млрд руб. при доходах 3,99 млрд руб., дефицит в 172,9 млн руб. власти привлекут из внешних источников для инвестиций в развитие. Собственные средства города достигнут 2,28 млрд руб. — более половины объема, налоговые доходы вырастут до 1,91 млрд руб. (+23,1% к плану 2025 года). Бюджет сохранит социальную ориентацию: 77,1% расходов уйдут на соцсферу, из них 52,1% — на образование (школы, детсады), 15,6% — на соцполитику, 4% — на спорт, 3,4% — на культуру.

Город инвестирует 290,8 млн руб. в три нацпроекта через четыре региональные программы — на обновление городской среды и инфраструктуры в соответствии с указом президента от 7 мая 2024 года. На плановый период профицит составит 95,1 млн руб. в 2027 году и 121,8 млн руб. в 2028 году за счет роста доходов: налоговые поступления до 2,06 млрд в 2027-м (+7,6%) и 2,20 млрд в 2028-м (+6,8%).

Публичные слушания проекта прошли недавно, собственные доходы в бюджете займут 75,3% — рекордный показатель самостоятельности. Город уже второй год подряд досрочно закрывает планы доходов, что стало традицией с установкой символической елки финансистами в день, когда это происходит.

Станислав Маслаков