Лавров: Россия получила от США проект устава Совета мира по Газе

Россия получила от США «конкретные предложения» по Совету мира по сектору Газа, в том числе проект его устава. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров

«Эта инициатива отражает понимание Соединенными Штатами, что даже они со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать с вами в том или ином направлении»,— сказал господин Лавров.

О создании Совета мира президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе. Его главная задача — урегулирование конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас». В исполнительный комитет вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Приглашение войти в Совет направили главам нескольких десятков стран, однако не все согласились их принять.