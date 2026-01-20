Лавров назвал выгодным соглашение венгерской MOL и «Газпром нефти» по NIS

Предварительная договоренность о продаже венгерской нефтегазовой компании MOL пакета акций сербской NIS, принадлежащего «Газпром нефти», выгодна всем сторонам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в противном случае российская компания не согласилась бы на сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Если бы эта договоренность, о которой было объявлено вчера, была невыгодна российской стороне, включая "Газпром", она не была бы достигнута. Это совершенно очевидно для всех. Договоренность, в ситуации, которая сейчас в Сербии сложилась, она взаимовыгодная»,— отметил министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

В октябре 2025 года вступили в силу санкции США против NIS. Вашингтон требовал выхода российских акционеров из компании для снятия ограничений. О подписании предварительного соглашения с «Газпром нефтью» MOL сообщила 19 января. Стороны планируют подписать договор до 31 марта, но им надо получить одобрение от Минфина США и властей Сербии. Сейчас в NIS «Газпром нефти» принадлежит 44,9%, «Газпрому» — 11,3%, правительству Сербии — 29,9%.

Подробности — в материале «Ъ» «NIS того NIS сего».