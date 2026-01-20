Жителя Сарова оштрафовали на 350 тысяч рублей за финансирование экстремистов

В Нижегородской области вынесен приговор 73-летнему жителю ЗАТО Саров, обвиненному в финансировании экстремистской деятельности. По данным регионального управления ФСБ, подсудимый являлся «противником действующих органов власти Российской Федерации и сторонником политизированной экстремистской организации».

Он осуществил денежные переводы на иностранные банковские счета, принадлежащие структуре, деятельность которой в России запрещена. В отношении нижегородца было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, осенью 2025 года вступил в силу приговор в отношении еще одного жителя Сарова. Физика-ядерщика Руслана Шадиева осудили на 18 лет по статье о госизмене и финансировании терроризма. В 2023 году он перечислил 1,2 тыс. руб. двум организациям, признанным террористическими и запрещенными в России, и одной организации, признанной иностранным агентом.

В январе 2026 года по подозрению в финансировании экстремистской организации в Нижнем Новгороде был задержан директор по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») Михаил Щербак, который в 2021 году перевел 50 руб. на счет Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован).

Андрей Репин