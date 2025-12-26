Осужденный за измену нижегородский физик-ядерщик подаст жалобу в Верховный суд

Бывший инженер-исследователь Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове) Руслан Шадиев, осужденный за госизмену и финансирование терроризма, подготовил кассационную жалобу в военную коллегию Верховного суда РФ на суровый приговор.

Как сообщал «Ъ», физика-ядерщика осудили на 18 лет строгого режима за то, что в 2023 году он перечислил 1,2 тыс. руб. легиону «Свобода России» и «Русскому добровольческому корпусу» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ). Часть этой суммы также досталась проекту «Идите лесом» (признан иностранным агентом), который пропагандировал уклонение от объявленной в 2022 году частичной мобилизации в России. В качестве заглаживания вины Руслан Шадиев и его родственники потом перечислили на нужды СВО более миллиона рублей.

За перевод в криптовалюте запрещенным организациям бывший сотрудник ядерного центра должен отбыть первые четыре года из назначенных 18 лет в тюрьме. Сейчас Руслан Шадиев отбывает наказание в одной из тюрем Ульяновской области. Он сидит в одной камере с бывшими военнослужащими ВСУ, осужденными на 16 лет за вторжение в Курскую область. По словам знакомых осужденного, каждое утро все заключенные обязательно поют гимн России по заведенному в тюрьме порядку.

Иван Сергеев