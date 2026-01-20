Лавров заявил о нежелании России говорить с Западом «по понятиям»
Если западные страны собираются говорить «по понятиям», Россия в такой дискуссии участвовать не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия стремится вести переговоры на основе равноправия.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Россия будет свои интересы отстаивать последовательно, не претендуя на чьи-либо законные права, но и не позволяя вольно обращаться с нашими законными правами»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Страна, добавил министр, будет вести переговоры со всеми западными партнерами, кто заинтересован в сотрудничестве и совместных проектах.
По словам главы российского МИДа, сейчас в мире идет игра «кто сильнее, тот и прав». Господин Лавров подчеркнул, что другие правила по достижению миропорядка уже не действуют. Такая линия негативно сказывается как на жителях глобального Юга и Востока, так и на западном обществе. Кризис на Западе вызван в том числе вопросом вокруг Гренландии, заключил дипломат.
В конце 2025 — начале 2026 года руководители Франции, Италии и Германии призвали европейские страны возобновить диалог с Россией. В Кремле назвали такие заявления существенным сдвигом в отношениях России и стран Евросоюза. При этом глава МИД Великобритании Иветт Купер говорила, что для диалога необходимы доказательства готовности президента РФ Владимира Путина. «На данный момент я этого не вижу»,— заметила министр.