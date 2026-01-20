Лавров заявил о нежелании России говорить с Западом «по понятиям»

Если западные страны собираются говорить «по понятиям», Россия в такой дискуссии участвовать не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия стремится вести переговоры на основе равноправия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Россия будет свои интересы отстаивать последовательно, не претендуя на чьи-либо законные права, но и не позволяя вольно обращаться с нашими законными правами»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Страна, добавил министр, будет вести переговоры со всеми западными партнерами, кто заинтересован в сотрудничестве и совместных проектах.

По словам главы российского МИДа, сейчас в мире идет игра «кто сильнее, тот и прав». Господин Лавров подчеркнул, что другие правила по достижению миропорядка уже не действуют. Такая линия негативно сказывается как на жителях глобального Юга и Востока, так и на западном обществе. Кризис на Западе вызван в том числе вопросом вокруг Гренландии, заключил дипломат.

В конце 2025 — начале 2026 года руководители Франции, Италии и Германии призвали европейские страны возобновить диалог с Россией. В Кремле назвали такие заявления существенным сдвигом в отношениях России и стран Евросоюза. При этом глава МИД Великобритании Иветт Купер говорила, что для диалога необходимы доказательства готовности президента РФ Владимира Путина. «На данный момент я этого не вижу»,— заметила министр.