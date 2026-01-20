Северо-запад Крыма остался без электроснабжения

Жители северно-западной части Крыма остались без электроэнергии из-за технологических нарушений на сетях. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

По данным специалистов, частично обесточены города Евпатория и Джанкой, а также Джанкойский, Красноперекопский, Сакский и Раздольненский районы полуострова. Аварийные бригады устраняют поломки.

В региональной прокуратуре заявили, что взяли на контроль ход проведения работ по восстановлению электроснабжения абонентов на территории перечисленных регионов.

Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что энергетики работают в усиленном режиме, подачу электроэнергии обещают восстановить в течение нескольких часов.

«Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, сохранять спокойствие и по возможности минимизировать использование мощных электроприборов сразу после включения света, чтобы избежать повторных перегрузок сети»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.

Ранее в правительстве Республики Крым заявили, что холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, создав риски перегрузки сетей.

Александр Дремлюгин, Симферополь