Суд обязал мэрию Томска выплатить компенсацию покусанной собакой школьнице

Прокуратура Октябрьского района Томска добилась компенсации морального вреда для девочки, пострадавшей от укуса бездомной собаки. Ранее в прокуратуру обратилась мать пострадавшей.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в апреле 2025 года. В результате нападения собаки, укусившей школьницу в ногу, потерпевшая испытала боль и моральные страдания.

Суд обязал мэрию Томска выплатить ребенку денежную компенсацию в размере 60 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе суд взыскал с владельца собаки, покусавшей подростка, 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Михаил Кичанов

