Суд обязал мэрию Томска выплатить компенсацию покусанной собакой школьнице
Прокуратура Октябрьского района Томска добилась компенсации морального вреда для девочки, пострадавшей от укуса бездомной собаки. Ранее в прокуратуру обратилась мать пострадавшей.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в апреле 2025 года. В результате нападения собаки, укусившей школьницу в ногу, потерпевшая испытала боль и моральные страдания.
Суд обязал мэрию Томска выплатить ребенку денежную компенсацию в размере 60 тыс. руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе суд взыскал с владельца собаки, покусавшей подростка, 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.