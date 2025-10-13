За нападение собаки на подростка с ее владельца взыскали компенсацию в Кузбассе

В качестве компенсации морального вреда с владельца собаки, покусавшей школьницу, взыскали 30 тыс. руб., сообщил Telegram-канал прокуратуры Кемеровской области.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на улице Зыряновской в Новокузнецке. Отмечается, что собака находилась в общественном месте без намордника.

«Помимо физической боли подросток испытала стресс, после инцидента в районе укуса остался шрам, которого она стесняется, появился страх перед собаками»,— рассказали в прокуратуре.

Михаил Кичанов