Гений света и огня

Первая встреча была виртуальной: мне чудом удалось посмотреть «Синий бархат». Фильм посчитался скандально неприличным не только в России; из-за «аморальности» его не стали показывать в Канне, и только молодой Монреальский фестиваль решился представить на суд публики эту центральную эстетическую и этическую провокацию десятилетия. Юный Джеффри (Кайл Маклахлен — будущий агент Купер в «Твин Пикс») находил в траве отрезанное ухо. Певица Дороти (Изабелла Росселлини) пела тягуче эротичную, как жвачка, песню Анджело Бадаламенти и получала мазохистский кайф от унижений, которым ее подвергал психопат и садист Фрэнк (Деннис Хоппер). В фильме было много шокирующего и при этом страшно привлекательного. Шел 1986 год.

А 1990-й был объявлен в Канне, признавшем свою близорукую ошибку, «годом Линча».

Его новый фильм «Дикие сердцем» становится победителем. До сих пор перед моими глазами Линч, триумфально стоящий на сцене с Изабеллой Росселлини — своей музой, с которой они помолвлены, но скоро расстанутся. Два года спустя он вернется на Круазетт без Изабеллы, но с Дэвидом Боуи и карликом из фильма «Твин Пикс: огонь, иди со мной». А в 2001-м привезет сюда «Малхолланд Драйв», и эксперты сразу же включат его в топ киношедевров едва наступившего XXI века. Вот тогда я впервые пообщался с Линчем тет-а-тет. И узнал, например, о его особом отношении к хичкоковской блондинке Типпи Хедрен, под которую стилизована героиня Наоми Уоттс. Помимо прочего, сказал Линч, они с Типпи родились в один день. Правда, календарь вносит поправку: вчера, то есть на день раньше, актриса-долгожительница отметила свой 96-й день рождения.

А потом была Венеция, 2006-й. Перед премьерой фильма «Внутренняя империя» Линчу был вручен почетный «Золотой лев» за карьеру, а кинематографический бомонд, стоя навытяжку на этой церемонии, чуть не стер руки от аплодисментов. Я на том фестивале был членом жюри дебютов, а жюри основного конкурса возглавляла Катрин Денев; есть фото, на котором Линч смотрит на нее с восхищением, которое всегда вызывали у него харизматичные звезды. В то же время он не жалел сарказма в изображении Голливуда, и многие участники чествования Линча напоминали карикатурных персонажей из «Малхолланд Драйв».

Тогда в Венеции мы опять записали интервью для «Коммерсанта». Вот некоторые перлы из него: «Не ищите в моих фильмах никаких символов. Фильм — это анекдот, и его нельзя разъяснять. Представьте себе, что я умер и спросить не у кого. Считайте, что меня просто нет… Когда я кончаю очередной фильм, первое, что говорят: это катастрофа. Так было и с “Синим бархатом”, и даже с “Человеком-слоном”. Студии их ненавидели, хотели порезать, но потом вдруг находились горячие сторонники, и все образовывалось. И оказывалось, что не так страшен черт... Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Мои сны нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен».

Два навязчивых линчевских мотива: свет и огонь.

«Я никогда не видел такого света, как в Голливуде»,—сказал он про «Малхолланд Драйв». Снимая в Польше «Внутреннюю империю», тоже не обошел световую тему: «Настроение этой страны сродни мечте, зимой здесь струится серый таинственный свет». Огонь пылает во всех его фильмах, в душах его героев и героинь. Огонь, иди со мной. На своем YouTube-канале он выложил анимационный фильм «Пожар». Человек с длинными корявыми руками, похожими на культи, зажигает огонь. Сквозь различные дыры — от крошечного круглого отверстия до огромной пустой глазницы — мы подглядываем за чудесами в горящей вселенной. Огнем охвачены дом и дерево, серо-белое пространство заполняется извивающимися червяками и смахивающими на пауков или кузнечиков оленями, белая голова роняет слезы, сверху падают круглые черные камни. Огонь и унес с собой Линча, жившего в последние недели перед смертью с аппаратом искусственного дыхания. Вероятнее всего, он не выдержал эвакуации из дома в горящем Лос-Анджелесе.