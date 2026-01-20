И. о. начальника управления администрации Ижевска Фомина оставили в СИЗО

Верховный суд Удмуртии оставил под стражей и. о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрия Фомина, обвиняемого в получении взятки (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Защитник обвиняемого направил жалобу в апелляционную инстанцию, не согласившись с ранее избранной Индустриальным райсудом Ижевска мерой пресечения. Тогда судебная инстанция заключила Дмитрия Фомина под стражу до 26 февраля. Адвокат обосновывал это тем, что подсудимый не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей. Верховный суд оставил меру пресечения в силе.

Напомним, по версии следствия, 25 декабря Дмитрий Фомин получил взятку в размере 200 тыс. руб. от представителя застройщика «Бавария Строй МС» для ускорения согласования проекта планировки территории, а также за содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка, где планировалось построить многоквартирный дом. Данные взяткодателя не озвучивались.

Владислав Галичанин