Аэропорты на востоке Польши временно не работали из-за военной авиации

Аэропорты Жешува и Люблина временно не принимали и не выпускали самолеты из-за действий военной авиации на востоке Польши. Об изменениях в работе авиагаваней сообщало Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) в Х.

Новость о временном закрытии аэропортов PANSA опубликовало около 8:40 мск. Спустя почти час агентство сообщило о снятии ограничений в авиагаванях. Замминистра обороны Польши Цезари Томчик заявила телеканалу TVN24, что угрозы польскому воздушному пространству «нет и не было».

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Ева Злотницка сообщила телеканалу, что военные действия проводили из-за «деятельности российской авиации» над территорией Украины. Она отметила, что проведенные действия «носили исключительно превентивный характер».