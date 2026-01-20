Площадку на улице Стрелочников в Екатеринбурге включат в КРТ

Площадка на ул. Стрелочников недалеко от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге войдет в программу комплексного развития территорий (КРТ). Территория охватывает участки на ул. Стрелочников и в переулках Ишимском и Производственном, общая площадь которых составляет 19,4 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для строительства жилых домов планируется снести восемь двухэтажных деревянных домов на ул. Стрелочников — дома № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 28. Также будут снесены три нежилых здания — два по адресу ул. Стрелочников, 12 и 22, и одно — в переулке Ишимском, 1.

Ранее представители администрации Екатеринбурга сообщали, что в рамках КРТ на ул. Стрелочников будет построен детский сад.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Атлас Девелопмент» планирует застроить бывшую базу «Стрела» в районе ул. Челюскинцев и Героев России недалеко от железнодорожного вокзала.