«Атлас Девелопмент» построит жилые башни на бывшей промплощадке у «Призмы»

Компания «Атлас Девелопмент» планирует застроить бывшую базу «Стрела» в районе улиц Челюскинцев и Героев России в Екатеринбурге. По словам генерального директора ГК «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера, компания занимается подготовительными работами, включая разработку генерального плана застройки, проектирование и посадку объекта. Строительство может начаться в середине 2026 года, на реализацию уйдет около пяти лет.

По данным компании, на бывшей промышленной территории хотят построить четыре-пять высотных башен бизнес-класса высотой около 30 этажей с двухуровневым подземным паркингом. «Особое внимание мы уделяем инфраструктуре и благоустройству. На территории предусмотрено строительство детского сада на 150 мест, а также мы передаем часть своей территории городу — в рамках развития улицы Героев России. Это наш вклад в улучшение транспортной доступности и облика местности»,— рассказал Владимир Городенкер.

Гендиректор компании также объяснил, что в проекте реализуется подход mixed-use, то есть сочетание жилья с местами приложения труда: все первые этажи здания займут стрит-ритейл, на вторых этажах запланированы коммерческие помещения под офисы.

Мария Игнатова