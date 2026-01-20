Ставрополье на 45% перевыполнило план по жилью

В 2025 году Ставропольский край ввел в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья, превысив плановый показатель национального проекта «Инфраструктура для жизни» почти на 45%.

Региональные власти активно развивают жилищное строительство через три ключевых региональных проекта: «Жилье», «Оказание государственной поддержки населению в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан» и «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры». Региональный проект «Жилье» Ставропольского края входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни», запущенный в 2025 году для комплексного развития жилищного строительства и городской среды. Он фокусируется на увеличении объемов ввода жилья, создании современной инфраструктуры и улучшении условий жизни граждан. Региональный проект «Жилье» уже реализовали на 22%. Он предполагает, что до 2030 года в регионе будет построено свыше 8 млн кв. м жилой недвижимости. Министр строительства и архитектуры Андрей Уваров подчеркивает лидерство индивидуального жилищного строительства (ИЖС): застройщики сдали 1,2 млн кв. м частных домов против 692 тыс. кв. м многоквартирных.

«Положительная динамика по строительству жилья в крае сохраняется последние годы. Активно возводят как многоквартирные дома, так и частные. Изменения в законодательстве позволили полностью обезопасить покупку недвижимости в рамках долевого строительства, с 2025 года похожая практика стала применяться и для ИЖС», — отмечает Андрей Уваров.

Счастье — в собственном доме

Как и прежде, многие ставропольцы и люди, решившие переехать в регион, предпочитают иметь свой дом. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) доминирует: за январь–декабрь 2025 года ввели 1,2 млн кв. м (минус 5,3% к прошлому году из-за насыщения рынка), многоквартирных домов — 692 тыс. кв. м (плюс 1,7%). Лидеры по объемам — Ставрополь, Шпаковский округ, Предгорный округ, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды и Георгиевск. кв. м. Положительно влияют на рынок федеральные и региональные меры поддержки, газификация ИЖС и миграционный приток.

С марта 2025 года федеральный закон ввел эскроу-счета для ИЖС, блокируя деньги заказчика до сдачи дома и регистрации в Росреестре. За год на Ставрополье заключили свыше 200 договоров подряда, 236 застройщиков подключились к системе, построили 32 частных дома. Заказчики и подрядчики общаются онлайн через портал строим.дом.рф, что минимизирует риски. Губернатор Владимир Владимиров поручил краевому минстрою контролировать внедрение. Это ускорило процесс.

Помощь каждой семье

В 2026 году в крае по программе «Молодая семья» помощь получат 83 семьи. Выплата покрывает 30-35% стоимости (42 кв. м на двоих, плюс 18 кв. м на каждого следующего члена семьи), деньги направляют на покупку, стройку или ипотеку в течение семи месяцев. На реализацию программы направлено около 150 млн рублей. Очередь фиксируют по дате признания нуждающимися в муниципалитетах.

Региональный проект «Жилье» решает проблему аварийного фонда: в 2025 году был построен дом для переселенцев из аварийного жилья в Пятигорске на ул. Пальмиро Тольятти (на 185 человек). Квартиры сдаются с ремонтом, сантехникой и базовым кухонным оборудованием.

Всего в 2025 году в Ставропольском крае были реализованы 33 проекта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Набранный темп в региональном правительстве намерены сохранить. Владимир Владимиров контролирует исполнение, что обеспечивает высокие темпы.

Таким образом, в сложной демографической и экономической ситуации Ставропольский край сохраняет статус одного из наиболее привлекательных регионов для жизни. Этому в значительной степени способствует реализация регпроекта «Жилье».

В конце 2025 года Владимир Владимиров подчеркивал главную задачу, ради которой краевые власти реализуют этот проект. «Теперь молодые люди будут увереннее стоять на ногах и смогут строить планы. Уверен, что в самом скором времени новые квадратные метры наполнятся не только домашним уютом, но и звонким детским смехом»,— резюмировал глава региона.