Россияне за год потратили на «Авито» более 300 млн руб. на трендовые товары

По итогам 2025 года расходы россиян на трендовые товары в годовом выражении выросли почти в шесть раз и превысили 300 млн руб., сообщили ТАСС в пресс-службе «Авито». Наибольшим спросом пользовались товары, связанные с популярными интернет-трендами — Лабубу, Смешарики, Hello Kitty.

Самым востребованным трендовым товаром стали игрушки Лабубу. Пик продаж пришелся на весну и лето: в мае продажи выросли в 10 раз, в июне — в три раза по сравнению с маем.

Отмечен заметный рост спроса на традиционную русскую одежду. В октябре продажи лаптей, валенок, шапок-ушанок и павловопосадских платков выросли втрое по сравнению с сентябрем. Продажи меховых шапок-кубанок увеличились в два раза, ушанок — почти в 3,5 раза.

В мае в 5,5 раза выросли продажи аксессуаров со Смешариками, а игрушек в виде этих персонажей — в 6 раз. В августе зафиксирован рост спроса на фигурки и одежду с изображением Hello Kitty — на 41% и 86% соответственно.

Лабубу придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг в 2015 году. В 2019 году китайская компания Pop Mart выпустила серию брелоков Лабубу. Игрушка получила мировую известность в 2024 году.

За первые семь месяцев 2025 года россияне купили на Wildberries более 2,5 млн кукол Лабубу на сумму свыше 2 млрд руб. Резкий рост спроса на эти игрушки на маркетплейсе начался в июне. Роскачество планировало закупить Лабубу для проверки их безопасности.