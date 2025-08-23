Россияне потратили на Лабубу не менее 2 млрд рублей с начала года

За первые семь месяцев 2025 года россияне купили на маркетплейсе Wildberries более 2,5 млн кукол Лабубу на сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Резкий рост спроса на эти игрушки начался в июне, отметили в компании.

Игрушки Лабубу (пушистые зубастые монстры с ушами) удерживают лидерские позиции на Wildberries. Конкуренты Фаглеры (похожие мягкие игрушки, изображают комичных зубастых монстров, но без заячьих ушей) и Вакуку (выглядит как зверек с лицом младенца или ребенок в пушистом комбинезоне с капюшоном) не смогли повторить их коммерческий успех. Продажи Фаглеров выросли в мае в 2,5 раза по сравнению с апрелем, однако объемы значительно уступают Лабубу. Первые продажи Вакуку начались только в середине июля.

Лабубу были придуманы гонконгским дизайнером Касингом Лунгом в 2015 году. В 2019 году китайская компания Pop Mart выпустила серию брелоков Лабубу. Игрушка получила мировую известность лишь в 2024 году.