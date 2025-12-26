Бомба в рюкзаке

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе, задержав 18-летнюю жительницу Краснодарского края. По указанию украинских спецслужб девушка планировала взорвать автомобиль офицера Минобороны с помощью самодельной бомбы мощностью 400 г тротила. Фигурантка признала вину и раскаялась в содеянном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, девушка 2007 года рождения готовилась подорвать машину военнослужащего, припаркованную возле войсковой части в Ставрополе. В ФСБ сообщили, что задержанная попала под влияние телефонных мошенников, которые склонили ее к преступлению под мнимой угрозой уголовного преследования.

По словам источника "Ъ-Кавказ", девушку задержали 25 декабря напротив расположения десантно-штурмового полка. На видео оперативников попало, как подозреваемая снимала обстановку на мобильный телефон и в режиме реального времени передавала информацию куратору, который должен был указать, под какую именно машину заложить взрывчатку. В ее рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство, которое обезвредил робот-сапер. Во время допроса фигурантка признала вину.

«По указанию куратора с Украины подняла взрывное устройство, далее выдвинулась на парковку одной из войсковых частей. Моим заданием было прикрепить взрывное устройство к одной из машин.

Но в ходе проведения была задержана сотрудниками ФСБ. Свою вину полностью признаю и раскаиваюсь»,— заявила она.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном хранении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1). Подозреваемая находится в ИВС. Против кого именно планировался террористический акт, не раскрывается.

«Наши спецслужбы всегда на посту и действуют быстро и точно, защищая ставропольцев»,— поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение преступления губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

В Центре общественных связей ФСБ призвали граждан к бдительности, подчеркнув, что украинские спецслужбы ищут в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

Тат Гаспарян, Ставрополь