Telegram-каналы о Белгороде проверят из-за «массированного вброса фейков»

Правоохранительные органы проверят Telegram-каналы и информационные ресурсы о Белгородской области после «массированного вброса фейков», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, «вражеские каналы» использовали период, когда власти намеренно не рассказывали о ситуации на энергетических объектах, чтобы не допустить повторных ударов ВСУ.

«Они (вражеские каналы.— “Ъ”) использовали эту возможность для массированного вброса фейков и недостоверной информации. Цель — дестабилизация социальной обстановки, чтобы поднять панику среди населения»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, некоторые ресурсы публиковали фейки «о горящих генераторах» и о том, что руководство Белгородской области и ее муниципалитетов «якобы покинуло территорию». Власти региона проверят следующие информационные каналы:

Главные новости | Белгород

Белгородский Осведомитель

Типичный Белгород

Пепел (создатель и владелец в России признан иноагентом)

Аполитика (создатель и владелец в России признан иноагентом)

Белгород Сегодня

МАЛИКОВЪ

Канал С. Лады-Русь (создатель и владелец в России признан иноагентом)

группа «Свободный Белгород»

Каналы Тамары Севериной, Анжелики Любимовой и Константина Бессарабенко

«Обманутый россиянин» (признан иноагентом)

Om TV (признан иноагентом)

Операция Z

Губернатор отметил, что намеренное «затишье со стороны правительственных каналов» началось после удара ВСУ по энергетическим объектам области в ночь с 8 на 9 января. Тогда без света и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях. Почти 200 тыс. человек — без воды и водоотведения. Вячеслав Гладков заявил, что власти региона осознавали высокую вероятность повторных ударов, поэтому приняли решение подробно не рассказывать о работе на местах.