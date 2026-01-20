Telegram-каналы о Белгороде проверят из-за «массированного вброса фейков»
Правоохранительные органы проверят Telegram-каналы и информационные ресурсы о Белгородской области после «массированного вброса фейков», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, «вражеские каналы» использовали период, когда власти намеренно не рассказывали о ситуации на энергетических объектах, чтобы не допустить повторных ударов ВСУ.
«Они (вражеские каналы.— “Ъ”) использовали эту возможность для массированного вброса фейков и недостоверной информации. Цель — дестабилизация социальной обстановки, чтобы поднять панику среди населения»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.
По словам губернатора, некоторые ресурсы публиковали фейки «о горящих генераторах» и о том, что руководство Белгородской области и ее муниципалитетов «якобы покинуло территорию». Власти региона проверят следующие информационные каналы:
- Главные новости | Белгород
- Белгородский Осведомитель
- Типичный Белгород
- Пепел (создатель и владелец в России признан иноагентом)
- Аполитика (создатель и владелец в России признан иноагентом)
- Белгород Сегодня
- МАЛИКОВЪ
- Канал С. Лады-Русь (создатель и владелец в России признан иноагентом)
- группа «Свободный Белгород»
- Каналы Тамары Севериной, Анжелики Любимовой и Константина Бессарабенко
- «Обманутый россиянин» (признан иноагентом)
- Om TV (признан иноагентом)
- Операция Z
Губернатор отметил, что намеренное «затишье со стороны правительственных каналов» началось после удара ВСУ по энергетическим объектам области в ночь с 8 на 9 января. Тогда без света и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях. Почти 200 тыс. человек — без воды и водоотведения. Вячеслав Гладков заявил, что власти региона осознавали высокую вероятность повторных ударов, поэтому приняли решение подробно не рассказывать о работе на местах.