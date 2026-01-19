Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дело о банкротстве компаньона экс-судьи ВС Момотова продолжится в марте

Арбитражный суд Краснодарского края отложил на 17 марта рассмотрение заявления ФНС о банкротстве Андрея Марченко, владельца сети отелей Marton и компаньона бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Об этом «Ъ» сообщили в суде.

Андрей Марченко

Виктор Момотов

Прокуратура попросила сделать перерыв в процессе, так как в настоящее время еще не вступил в силу судебный акт Останкинского районного суда Москвы от 14 октября 2025 года об обращении в доход РФ имущества Виктора Момотова и Андрея Марченко стоимостью 9 млрд руб. Надзор указал на то, что решение об изъятии имущества может существенно повлиять на процесс банкротства Андрея Марченко, поэтому необходимо дождаться его вступления в силу.

Банкротство Андрея Марченко было инициировано Федеральной налоговой службой в мае 2025 года. ФНС предлагала включить в реестр требования к должнику на 431,8 млн руб., затем несколько раз уточняла объем претензий, в итоге требования составили 389,5 млн руб. Сумма задолженности сложилась из недоимок компаний, подконтрольных господину Марченко. По информации контролирующих органов, предприниматель организовывал схемы дробления отельного бизнеса Marton с целью минимизации налоговой нагрузки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из судьи отельер не вышел».

Анна Перова, Краснодар

