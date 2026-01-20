Дания прислала военнослужащих в Гренландию

Подразделения Вооруженных сил Дании прибыли в Гренландию для участия в военных учениях. По данным телеканала TV 2, вечером 19 января в столице острова Нууке приземлился самолет с 58 военнослужащими. Они присоединились к 60 коллегам, отправленным сюда ранее.

«Мы отрабатываем тактику защиты Гренландии. В частности, мы отрабатываем возможные столкновения. Мы можем защитить себя», — сказал начальник штаба армии датских ВС Петер Бойсен (цитата по Berlingske).

Господин Бойсен добавил, что военные учения в Гренландии могут стать регулярными.

На прошлой неделе восемь европейских стран отправили десятки военнослужащих и технику в Гренландию для проведения совместных учений. О маневрах партнеров по НАТО было объявлено после заявлений президента США о планах установить контроль над датской автономией. После начала учений Дональд Трамп объявил о введении пошлин против стран, принявших участие в гренландских маневрах. Financial Times сообщала, что ЕС обсуждает введение ответных пошлин на американские товары на сумму €93 млрд.