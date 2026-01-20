Возле Земли зафиксировали рекордный в ХХI веке радиационный шторм

В окрестностях Земли начался радиационный шторм уровня S4, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По ее данным, поток солнечных протонов превысил 10 тыс. единиц, а позднее достиг 37 тыс.

«Достигнуто рекордное значение в ХХI веке»,— прокомментировали в лаборатории.

Абсолютным рекордом считают достигнутое в прошлом веке значение около 40 тыс. единиц. В РАН уточнили, что уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений ни разу не достигался.