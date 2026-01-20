Возле Земли зафиксировали рекордный в ХХI веке радиационный шторм
В окрестностях Земли начался радиационный шторм уровня S4, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По ее данным, поток солнечных протонов превысил 10 тыс. единиц, а позднее достиг 37 тыс.
«Достигнуто рекордное значение в ХХI веке»,— прокомментировали в лаборатории.
Абсолютным рекордом считают достигнутое в прошлом веке значение около 40 тыс. единиц. В РАН уточнили, что уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений ни разу не достигался.
Космический радиационный шторм вызывается мощной вспышкой и выбросом плазмы на Солнце. Он достигает Земли примерно за час и может длиться несколько дней. Для оценки серьезности шторма используется пятиуровневая система, которую называют шкалой S. Согласно ей, шторму присваивается значение от S1 до S5, где S1 — самый низкий, а S5 — экстремально высокий уровень опасности.