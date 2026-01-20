Две компании получили статус резидентов ОЭЗ «Титановая долина»

Минэкономразвития России присвоило статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» двум компаниям — «Бауман ИнноМет» и заводу «Нейвасталь», сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Решение было принято после одобрения инвестиционных проектов экспертным советом особой ОЭЗ в конце декабря прошлого года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компания «Бауман ИнноМет» планирует на территории ОЭЗ в Верхней Салде (Свердловская область) запустить производство бескислородной меди. Объем инвестиций в проект превышает 310 млн руб., будет создано 48 новых рабочих мест. Инвестирует в проект Trading company Industria HK Limited, зарегистрированная в Гонконге (Китай). Компания имеет опыт поставок этих материалов на рынки Китая и Турции. Предполагается выпуск катанки и шины из бескислородной меди, которые будут использоваться в машиностроении и производстве полупроводниковых устройств.

Напомним, территории бывшего Новоалапаевского металлургического завода в Алапаевске (Свердловская область) присвоили статус экономической зоны — на ней построят новую очередь ОЭЗ «Титановая долина». Первым резидентом стал завод «Нейвасталь» по производству мелющих стальных шаров повышенной твердости.

Ирина Пичурина