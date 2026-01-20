ПГП будет финансировать социальные проекты в Туве

АО «Перспективные горнорудные проекты» (ПГП) в ближайшие три года может вложить в социальную инфраструктуру Тувы не менее 300 млн руб. Это следует из проекта соглашения между республикой и компанией, разрабатывающей медно-порфировое месторождение Ак-Суг.

Проект был одобрен региональным кабмином постановлением от 16 января 2016 года. В документе указывается, что компания будет направлять часть полученной прибыли на социальные проекты, реализуемые правительством Тувы, в объеме не менее 100 млн руб. ежегодно в 2026—2028 годах. С 2029-го эта сумма должна быть увеличена до 500 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2024 года АО ПГП, подконтрольное «Ростеху», выиграло аукцион на право разработки Ак-Сугского участка недр, предложив за него 3,8 млрд руб.

Валерий Лавский