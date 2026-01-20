Шанинка подала иск к Рособрнадзору об отмене приостановки лицензии

Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) подала иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы признать незаконным акт о приостановке лицензии учебного заведения. Об этом свидетельствуют материалы дела, опубликованного на сайте Арбитражного суда Москвы.

Вуз потребовал признать незаконным акт внеплановой проверки о неустранении выявленных нарушений. Суд принял заявление к рассмотрению.

В конце декабря Рособрнадзор полностью приостановил лицензию Шанинки. До этого учебное заведение лишилось аккредитации по четырем программам: «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат). Эти решения были приняты на основании судебных постановлений от июня и сентября.

Проверка, проведенная год назад, выявила несоответствие образовательных программ государственным стандартам. После этого вузу дали три месяца на исправление недостатков. В апреле Рособрнадзор подтвердил устранение 80% замечаний, но запретил Шанинке набор студентов на 2025 год и выставил новое предписание. Прошлая попытка вуза оспорить действия Рособрнадзора не была успешной.