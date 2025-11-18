Шанинку лишили аккредитации по четырем образовательным программам

Рособрнадзор лишил аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку). Соответствующий приказ об этом был подписан 12 ноября замруководителя ведомства Светланой Кочетовой, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению Рособрнадзора, учреждение лишено аккредитации на несколько образовательных программ — «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат).

По закону вуз и без аккредитации может набирать и выпускать студентов. Но в таком случае диплом об окончании вуза не будет являться дипломом государственного образца. Также студентам программ, лишенным аккредитации, вуз не может предоставить отсрочку от армии. Лицензии на образовательную деятельность вуз все еще не лишен.

В пресс-службе Рособрнадзора уточнили, что решение о лишении аккредитации было принято на основании судебных решений, вынесенных 23 июня и 11 сентября.

В июле «Ъ» со ссылкой на источник в вузе сообщал, что руководство Шанинки готовится к отзыву аккредитации, исходя из происходящего на судебном процессе, на котором университет попытался оспорить результаты проверки, выявившей нарушения.

Внеплановую проверку Рособрнадзор провел в ноябре 2024 года. Ведомство по ее итогам выявило несоответствие программ школы Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). На устранение нарушений школе дали три месяца. В начале марта Шанинка отчиталась об устранении выявленных нарушений. В апреле Рособрнадзор провел еще одну проверку. По ее итогам ведомство согласилось, что школа устранила около 80 % замечаний из первого предписания. Тем не менее Рособрнадзор запретил учебному заведению проводить прием студентов в 2025 году — и выставил повторное предписание. В начале июля руководство школы отчиталось по нему (реакция Рособрнадзора на него неизвестна). Решение Рособрнадзора Шанинка пыталась оспорить в суде, но он встал на сторону ведомства.

Полина Мотызлевская