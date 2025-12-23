Рособрнадзор приостановил лицензию Шанинки

Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Московской школы социальных и экономических наук (Шанинка), следует из реестра лицензий на сайте ведомства.

Приостановка лицензии означает, что вуз не сможет осуществлять обучение студентов. Учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения — формы, курса и стоимости.

Лицензия может быть приостановлена на срок до вынесения судом решений по предписанию о нарушениях вуза. Восстановлению не подлежит только аннулированная лицензия.

В ноябре Рособрнадзор отозвал у Шанинки аккредитацию по четырем образовательным программам: «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат).Решение о лишении аккредитации принято на основании судебных решений, вынесенных 23 июня и 11 сентября.

За год до этого Рособрнадзор проводил неплановую проверку вуза, по итогам которой выявил несоответствие программ Федеральным государственным образовательным стандартам. На устранение нарушений школе дали три месяца. В начале марта вуз отчитался об их устранении, и в апреле Рособрнадзор провел еще одну проверку. По ее итогам ведомство согласилось, что школа устранила 80% замечаний из первого предписания. Тем не менее Рособрнадзор запретил учебному заведению проводить прием студентов в 2025 году и выставил повторное предписание. Решение Рособрнадзора Шанинка пыталась оспорить в суде, но он встал на сторону ведомства.

Полина Мотызлевская